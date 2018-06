VIDÉO -Salariés, voici le palmarès des villes où on travaille moins pour gagner plus

Quelle ville choisir pour vivre avec un salaire élevé tout en ne faisant pas 50 heures de travail par semaine ? C'est l'étude qu'a effectuée Expert Market, un comparateur des meilleurs produits et services sur le marché international. En examinant les données sur la population et le salaire mensuel moyen net ainsi que les heures de travail et les congés payés, la plateforme a établi un classement sur 69 villes.





En pole position, le Luxembourg. Le salaire moyen dans cette ville européenne est de 3712 euros net par mois pour 33 heures en moyenne de travail par semaine. Il convient de noter que ceux qui reçoivent ce salaire devront payer 30 pour cent de cette somme aux impôts. Autre avantage, ils reçoivent en moyenne 32 jours de congés payés par an et la ville fournit des soins de santé gratuits pour tous.





Cocorico ! Paris arrive en troisième position avec un salaire moyen de 2234 euros par mois et par personne, pour 30 heures de travail par semaine. Découvrez le classement des meilleures et des pires villes pour travailler moins et gagner plus !