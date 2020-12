Lyon : qui a tiré le feu d'artifice surprise sur lequel la préfecture enquête ?

Le ciel de Lyon s'était paré de ses plus beaux atours. Crépitements et scintillements ont réveillé le centre-ville, mardi 8 décembre. Si la population a été émerveillée par ce feu d'artifice improvisé, il y avait un seul hic : la mairie n'avait jamais donné son feu vert pour de telles festivités.

À peine le temps de dégainer un téléphone pour immortaliser l'instant que les premières questions affluent. Parmi les plus pressantes : qui a allumé la mèche ? Très vite, le profil des apprentis artificiers se dessine. D'après les vestiges de ces engins encore présents sur place, ils auraient utilisé du matériel pyrotechnique professionnel. "Ce n'est pas du matériel de supermarché, ils étaient très organisés", constate Gregory Sansoz. Ces personnes ont ainsi été capables d'installer dans plusieurs points de la ville des explosifs et de les déclencher simultanément.

Rapidement, les regards se tournent vers les supporteurs de l'Olympique Lyonnais (OL). Plusieurs indices renvoient vers les fans de l'équipe locale organisés en deux groupes importants de supporteurs : Lyon 1950 et Bad Gones. En effet, certains fans de l'OL n'ont pas hésité à revendiquer l'explosion de ce feu d'artifice surprise. "On ne se lasse pas de ces images", tweete le groupe Bad Gones avec une photo du spectacle. Sur le même réseau social, un autre individu se montre plus explicite : "Fêtes des Lumières annulées. Pas de souci, les supporteurs sont là pour assurer le spectacle."