Made in France : papier de soie, un luxe qui se déchire

Le papier de soie murmure, chante lorsqu'il est froissé et malmené sous nos doigts. "Ce papier, on l'aime, il nous parle. Il y a énormément de poésie dans le papier de soie", nous confie un connaisseur. Cette poésie est venue de Montségur-sur-Lauzon. Au cœur de la Drôme provençale nichait entre des champs de lavande et une rivière, un des plus petits moulins à papier de France, le dernier à fabriquer des papiers de soie.