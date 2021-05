Magasins, restos, terrasses : ultimes travaux avant la réouverture

Ici, la terrasse est prête, mais l’intérieur est encore un atelier qui ne peut rester en l’état, même si le public n’y aura pas accès. Une multitude de chantiers et de camionnettes d’artisans un peu partout. On répare les enseignes, on fleurit les devantures, on rafraîchit les couleurs. Pour certains, la fermeture a duré si longtemps qu’ils en avaient presque perdu les clés. Au restaurant La Bonne Franquette, le temps du confinement a permis de réaliser d’importants travaux et l’on sait que la terrasse ne suffira pas.