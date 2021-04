Mais pourquoi les bouteilles de vin ne font-elles jamais 1 litre ?

QUESTION PAS SI BÊTE – Le vin et le champagne trônent sur beaucoup de tables françaises. Mais pourquoi ces alcools sont-ils conditionnés dans des bouteilles de 75 centilitres et pas un litre ?

Pour de nombreux Français, le vin et le champagne sont un péché mignon et un trésor national. Mais un mystère reste très souvent entier pour les consommateurs : pourquoi les bouteilles font-elles 75 centilitres et non un litre ? Depuis des décennies, beaucoup de légendes entourent cette question. "C’est lié à une meilleure conservation en plus petite quantité ?", "Pour qu’on boive moins peut-être ?", se questionnent certains Français interrogés par TF1 dans la vidéo ci-dessus.

Pendant très longtemps, une autre légende a dit que les souffleurs de verre n’avaient pas suffisamment d’air dans les poumons pour façonner une bouteille d’un litre. Mais toutes ces histoires sont entièrement fausses. La vérité remonte au XIXe siècle, dans les vignes françaises. À l’époque, les Anglais sont les plus gros consommateurs de vin, et leur unité est le gallon, aussi appelé gallon impérial, à savoir 4,5 litres. "Il a donc fallu trouver un terrain d’entente. On s’est alors dit que le gallon divisé par six, ça tombait pas mal, à savoir 75 centilitres. Donc cela a donné un carton de six bouteilles, c’est comme ça que c’est né", explique au micro de TF1 Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du monde en 1992. Depuis, le vin et le champagne ont leur propre table de multiplication, celle du 0,75 litre. A Urville, dans le Calvados, Michel Drappier est le seul producteur en France à fabriquer toutes les tailles de bouteilles.

"Il y a douze formats, tous des multiples de 0,75 litre", explique ce dernier à TF1. Le plus connu est le magnum, correspondant à deux bouteilles de 75 centilitres, à savoir 1,5 litre. Vient ensuite le Mathusalem, huit fois 0,75 cl, soit six litres. Le Balthazar correspond à seize fois 0,75 cl et 12 litres, quand le Melchior est l’équivalent de 24 bouteilles, soit 18 litres. Enfin, le plus grand format connu se nomme le Melchizedec, qui correspond à 30 litres et à un équivalent de 40 bouteilles de 0,75 cl. "On en fait une vingtaine, une trentaine par an, pour des baptêmes, des mariages, des inaugurations de bateaux. Des stars aussi en achètent, comme Leonardo Di Caprio il y a deux ans", indique Michel Drappier, alors que cette bouteille, pesant cinquante kilos pour l’équivalent de 400 coupes de champagne, coûte la somme de 5.000 euros.

