Calais : malgré le drame du naufrage, des migrants déterminés à franchir la Manche coûte que coûte

Tous ont entendu parler du naufrage de mercredi 24 novembre, le plus meurtrier jamais survenu dans la Manche , qui a emporté 27 personnes qui tentaient de rallier les côtes anglaises. Plus qu’avant encore, chacun a en tête les dangers que représente la traversée. Mais ils restent déterminés à la tenter.

"Quand j’ai appris pour tous ces gens noyés, j’ai pris mon sac et je suis allé à la gare, raconte l’un des migrants, Emmanuel, qui se confie dans le reportage du 20H de TF1 en tête d’article. Puis je me suis arrêté un moment et j’ai réfléchi, j’ai changé d’avis : je suis resté car j’ai déjà fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu’ici. Et en Tunisie aussi, j’ai entendu plein de fois que des gens étaient morts dans la Méditerranée. Et ça ne m’a pas empêché de venir en Europe."

Comme lui, les migrants rencontrés sur place disent vouloir continuer à tenter leur chance. Beaucoup sont en contact avec des passeurs mais peu acceptent d’expliquer comment ils s’organisent. Sur le camp, seul un Soudanais de 22 ans a bien voulu décrire leurs méthodes. "Je ne sais pas où ils vivent ni d’où ils viennent, mais ils arrivent toujours de nuit et nous demandent si on veut aller en Angleterre et si on a de l’argent, détaille Moubarak-Abdallah. Si oui, on peut partir avec eux, sinon ils nous disent qu’ils reviendront plus tard, mais bien sûr ils ne le font pas."