VIDÉO - Lassana Bathily sur Mamoudou Gassama : "On est tous fiers de son acte héroïque"

Invité au palais présidentiel ce lundi, Mamoudou Gassama a raconté au chef de l'Etat les circonstances de son acte de bravoure. "Bravo", lui a lancé Emmanuel Macron lors de cet entretien.





Visiblement ému, le jeune Malien a quitté l'Elysée avec un diplôme et une médaille pour "Acte de courage et de dévouement". "Je n'ai rien pensé, j'ai pensé à le sauver et Dieu merci, je l'ai sauvé", a raconté le jeune homme de 22 ans.