Mamoudou Gassama : "Il n'avait pas le droit à l'erreur", analysent les pros du Parkour

En se lançant dans l'ascension de la façade d'un immeuble parisien pour venir au secours d'un enfant suspendu dans le vide, Mamoudou Gassama est devenu un héros national. La vidéo de son exploit, filmée par un passant, a fait le tour des réseaux sociaux.





Vu des dizaines de milliers de fois en France et à l'étranger, cet acte de bravoure lui vaut d'être bientôt naturalisé et a été unanimement salué. Tout comme la prouesse physique qui consistait à escalader à mains nues une façade de 20 mètres de haut en trente secondes. "C'est vraiment un exploit, reconnaît Clément Dumais, athlète de Parkour. Je ne peux pas dire s'il pratique le Parkour mais il se débrouille plutôt bien." Ce qui rend son exploit d'autant plus incroyable, c'est qu' "il n'y est allé qu'avec son courage et c'est ça qui est encore plus impressionnant. C'est encore plus dingue à voir s'il ne pratique pas cette discipline", estime Antoine Dupré, coach au sein de l'association Culture Parkour.