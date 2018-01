VIDÉO - Manager, voici comment éviter l’hyperstress au sein de votre équipe

Être un bon manager et éviter le stress de ses équipes, c'est aussi leur permettre de travailler dans de bonnes conditions de travail et ça passe par une excellente organisation. Pour le manager "c'est être en charge de la planification et surtout de la priorisation", selon notre coach. Il faut savoir ce qui est important, ce qu'il faut mettre de côté et ce qu'il faut faire dans un délai réaliste.





Enfin, l'organisation c'est aussi empêcher le surplus d'informations. Les salariés reçoivent un nombre de mails considérable. "C'est au manager aussi de ne pas en abuser", estime Cécile Simorre. Parler de vive voix avec son collaborateur situé à quelques mètres au lieu de lui envoyer un mail, sera toujours plus agréable pour tout le monde et par ailleurs plus bénéfique.