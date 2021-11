"Ce drame était à prévoir" : Calais entre tristesse et colère après la mort de 27 migrants

Ils sont venus leur rendre hommage. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à proximité du port de Calais, mercredi 24 novembre au soir, pour saluer la mémoire des 27 migrants décédés dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche. Leur bateau gonflable, fragile et dangereux, s'est dégonflé lors de la traversée. Parmi les victimes se trouvent 17 hommes, sept femmes et "trois jeunes", a précisé la procureure de Lille Carole Étienne. Deux rescapés sont "soignés et dont les jours sont malheureusement également en danger", a indiqué, sur place, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Il y a beaucoup d'émotion ce soir, c'est le plus grand drame en mer." Quand les migrants lui font part de leur objectif de traverser la Manche, sur des embarcations de fortune, "on ne les encourage pas, on ne les arrête pas non plus. C'est leur choix. On leur donne juste la dignité ici le temps qu'il reste." "Avec des barrières de plus en plus hautes, ce drame était à prévoir, c'est affolant", s'est désolée une habitante de Calais. "Ils n'avaient déjà pas de logements hier et aujourd'hui ils sont sans vie."