Mandataire immobilier, un métier qui prospère

Il n'a pas d'agence, pas de carte professionnelle, ni de diplôme, Georges Cornut n'est pas un agent immobilier. Et pourtant, il travaille comme eux, chasse les biens à vendre et leurs propriétaires. Son métier, mandataire immobilier. L'année dernière encore, il était chauffeur de bus à Auxerre. Depuis un an, il a vendu une trentaine de bien.

Georges effectue des journées de 12 heures, mais les revenus suivent : cinq fois plus que son ancien salaire, jusqu'à 10 000 euros par mois. Et surtout, aujourd'hui, il se sent plus libre. "Même par rapport à ma vie personnelle, financièrement. J'ai ma propre entreprise, je gère tout mon temps de travail, mes horaires comme je veux. Et franchement, c'est une autre vie", nous confie-t-il.