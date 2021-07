Manifestants anti-pass : qui sont-ils ?

Les opposants au pass sanitaire ont à nouveau manifesté samedi pour le troisième week-end consécutif. Plus de 204 000 personnes se sont réunies dans plus de 150 villes de France avec parfois quelques tensions. Mais qui sont ces manifestants ?

Comme dans toutes les manifestations, il y a ceux qui parlent fort dans les micros et qui attirent les regards. Puis, il y a ceux plus réservés qui composent l'essentiel du cortège. Une majorité discrète à qui nous avons donné la parole.

Laure Touret a 33 ans. Elle est avocate et habite à Paris. "C'est la première manifestation que je fais de toute ma vie", se confie-t-elle. En 2017, cette Parisienne avait voté pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, elle se présente comme apolitique. "Je me suis dit que Macron pouvait représenter un espoir, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout par contre à voir un tel autoritarisme. Je comprends que le gouvernement soit sous une grande pression, mais aujourd'hui, je trouve que là, il y a des atteintes aux libertés qui ne sont pas justifiées", poursuit-elle.

Son engagement ne date pas d'hier. Daniel Delattre, 68 ans, "se bat depuis l'âge de 17 ans". Cet ancien chauffeur routier du nord à la retraite et gilet jaune de la première heure ne croit plus en la politique. "Voter pour qui ? La peste ou le choléra, pour moi, c'est pareil. J'étais sur sa liste comme beaucoup de monde à l'époque, on a voté pour eux et finalement, on s'est fait avoir", dit-il.

Dans les cortèges, on croise aussi des professionnels de santé comme Laurence Witkowski, 52 ans. Il y a encore 6 mois, elle travaillait dans un hôpital public. Aujourd'hui, elle a pris un congé sans solde. Non vaccinée, Laurence ne se sentait plus à sa place à l'hôpital. "On avait une pression de la direction de l'hôpital. On nous a beaucoup encouragés à se faire vacciner", témoigne-t-elle.

Comme beaucoup de manifestants que nous avons rencontrés, Laurence informe exclusivement sur les réseaux sociaux. Parce qu’elle se méfie des médias traditionnels. "On n'a qu'un seul discours et je n'ai pas l'impression qu'on donne la liberté à certaines personnes de pouvoir s'exprimer sur les médias traditionnels", affirme-t-elle.

Qu'ils soient novices ou habitués, tous nous l’ont assuré : cette manifestation ne sera pas la dernière.

