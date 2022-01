Manifestation anti-pass vaccinal : des milliers de personnes attendues dans la rue samedi

La liste des villes où sont programmées des manifestations est longue. À Paris, plusieurs événements sont annoncés : à 9 heures aux Champs-Élysées, à 14 h Place de Catalogne en direction de place de la Nation via la place Denfert Rochereau,

le pont d’Austerlitz, et place de la Bastille et à 14 heures de la Place du Palais Royal à la Place Vauban.

Cette dernière manifestation à l’appel de Florian Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen, inquiète particulièrement les forces de l'ordre. "20.000 personnes sont attendues dans ce cortège et notamment des groupes de l’ultra droite et des extrémistes gilets jaunes", selon une source policière. L'itinéraire qui passera par la rue des Saint-Pères, la rue de Sèvres et le boulevard des Invalides pose, lui aussi, un problème. Selon nos informations, le dispositif va être placé en parallèle du cortège afin d’éviter les sorties de manifestants vers les ministères et plus particulièrement Matignon.

À Marseille, la manifestation est annoncée à 14 heures sur le Vieux Port, à Bordeaux, place de la Bourse, à Lyon, place Bellecour, place de la République. "Il y a des dizaines et des dizaines d'appels à manifester manifestations lancés sur les réseaux sociaux qui sont d'ailleurs largement commentés. De nombreuses personnes ont fait part de leur volonté de s'y rendre, à Paris, mais aussi dans de plus petites villes. Nous savons malheureusement qu'il y aura des incidents. Le climat est particulièrement tendu ces derniers jours", déplore une source policière.