Manifestation : la double peine pour les commerçants parisiens

La vitrine tient encore debout, mais les coups violents ont bien failli en venir à bout. Samedi 28 novembre, ce concessionnaire du boulevard Beaumarchais a été attaqué, l'une de ses motos brûlée. Plus loin, des employés retirent les baies vitrées d'une terrasse d'un restaurant saccagé. En fin de manifestation, les propriétaires sont désespérés : "On est déjà dans la peine à cause de notre fermeture, voilà qu'on nous rajoute de la douleur". "Là on ne peut pas bosser et on nous détériore tout".