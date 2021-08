Manifestations anti-pass et anti-vax : la menace des dérives sectaires plane sur les cortèges

Au milieu des cortèges anti-pass et leurs slogans habituels se glissent des pancartes discrètes mais visibles, sur lesquelles on retrouve des noms de figures conspirationnistes bien connues de certains manifestants. Parmi elles, Claire Séverac, auteure de plusieurs ouvrages anti-vaccin.

Ces théories sont brandies par une minorité de manifestants depuis plusieurs semaines, mais une note confidentielle du renseignement territorial, consultée le 27 août, alerte sur le danger de telles prises de position. "Depuis le début de la pandémie, complotisme et dérives sectaires connaissent un nouvel élan, pointe le document. Ces deux phénomènes s'alimentent mutuellement dans une dynamique contestataire et anti-système."

D'autres manifestants vont encore plus loin en reprenant des théories que l'on retrouve dans le mouvement conspirationniste américain d'extrême droite QAnon, qui s’est rendu incontournable au cours de la dernière élection présidentielle américaine. La mouvance, convaincue de l’existence d’une "secte pédo-sataniste", condamne le vaccin comme un outil de manipulation à l’échelle mondiale. "Bien sûr que l’on nous cache des choses, sauf si vous allez au bon endroit pour avoir les bonnes informations et qu’alors vous savez", affirme une femme dans un cortège de manifestants.

Si le complotisme se dissocie des dérives sectaires à proprement parler, les deux mouvements ont en commun d’isoler leurs adeptes du reste de la société et de leur environnement, vis-à-vis desquels ils se placent en rupture et qu’ils diabolisent. "Il y a une multitude d’individus isolés, perdus et ressentant du mal-être, qui sont en recherche de réponses simplistes pour les rassurer, la situation étant trop dure à assumer de leur côté", analyse Christian Gravel, secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR).

La plupart des convaincus sont de nouveaux adeptes qui ont découvert ces thèses pendant la pandémie. "Ils sont susceptibles d’être hameçonnés par des grosses ou petites sectes, commente le sociologue Michel Wieviorka. Ce sont des gens qui souvent se sont presque construits tous seuls, ou dans de petits réseaux, à coup de lectures sur Internet, d’accès à des données soi-disant scientifiques." En 2020, année bouleversée par la pandémie, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a enregistré 3000 signalements, un record depuis sa création.