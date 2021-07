Manifestations : pourquoi ils s'opposent au pass sanitaire

Ils étaient à Paris, à Lille, à Perpignan et dans beaucoup d'autres villes françaises pour refuser le pass sanitaire. Dans les cortèges, beaucoup de personnels soignants, inquiets de l'obligation vaccinale. Leur mot d'ordre : pas assez de recul. Et ce ne sont pas les trois milliards et demi de doses déjà injectées dans le monde qui les feront changer d'avis. "Nous demandons à choisir de nous vacciner par conviction et pas par obligation, comme Macron et son gouvernement le font actuellement", lance Christiane, aide-soignante.