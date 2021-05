Manifestations pro-palestiniennes : heurts à Paris, calme en régions

Quelques centaines de personnes bravaient l'interdiction de manifester ce samedi à Paris. Les forces de l'ordre les empêchaient d'avancer, puis les faisaient reculer. Plusieurs canons à eau étaient déployés. La manifestation en soutien au peuple palestinien a été interdite à cause du risque de débordements. Une décision abusive selon les manifestants. "On vient pacifiquement, il y a eu des manifestations partout en Angleterre, aux États-Unis, en Allemande. Je ne vois pas pourquoi la France, ils ont interdit ça". "C'est dommage dans une nation de démocratie que l'on ne puisse pas s'exprimer", regrettent-ils.

Les manifestants tentaient à plusieurs reprises de rejoindre le lieu de rassemblements prévu, sans succès. Près de 4 200 policiers et gendarmes étaient déployé dans la capitale. Une concentration de force rarement vue. "J'ai assisté à plusieurs manifestations, on était beaucoup plus nombreux et il n'y avait pas autant de policiers et gendarmes".