Manifestations : que disent les slogans des anti-pass ?

Samedi après samedi, le même mot d'ordre résonne, et se lit sur toutes les pancartes : "liberté", "non au pass sanitaire, au QR Code" et à ce que les manifestants estiment être une vaccination obligatoire déguisée. Une liberté vaccinale revendiquée aussi par ces mots : "mon corps, mon choix". Un slogan pro-avortement né il y a cinquante ans et récupéré aujourd'hui par les anti-pass.