Manuscrit de Napoléon sur Austerlitz : voici à quoi ressemble cette pièce unique

Ce manuscrit, accompagné d'un plan de la bataille sur papier calque dessiné par le général, est exposé depuis ce mercredi à la galerie "Arts et autographes", à l'Odéon. Présenté pour la première fois en exclusivité dans le cadre de la foire d'antiquités BRAFA, il est mis en vente pour un million d'euros et n’est pas mis aux enchères. S'il existe nombre d'écrits sur cette bataille, ce texte montre un Napoléon extrêmement soucieux de sa postérité.

C’est un objet qui appartient à l’Histoire. Depuis ce mercredi, un manuscrit unique, dicté et annoté par Napoléon durant son exil à Saint-Hélène, et relatant à sa gloire la légendaire bataille d'Austerlitz (1805), est mis en vente à Paris. Long de 74 pages densément écrites, ce manuscrit dicté à son fidèle parmi les fidèles, le général Henri-Gatien Bertrand, est corrigé par Napoléon, qui barre des mots ou inscrit en marge ses remarques d'une écriture minuscule. Au total onze annotations.

La bataille d’Austerlitz, aussi appelée la "journée des trois empereurs", s'était déroulée symboliquement au jour du premier anniversaire de son sacre. La veille, Napoléon Bonaparte, tenaillé par sa conscience, écrivait : "Voilà la plus belle soirée de ma vie. Mais je regrette de penser que je perdrai bon nombre de ces braves gens, je sens au mal que ça me fait qu'ils sont véritablement mes enfants, et, en vérité, je me reproche quelquefois ce sentiment car je crains qu'il ne finisse par me rendre inhabile à la guerre".

"C’est vraiment son résumé très personnel de la bataille, tout ce qu’il va donner comme ordres, ce qu’il va recevoir comme informations, ce qui va faire que c’est une bataille unique, stratégique et qui va en faire une victoire qui était inattendue en Europe", explique Alizée Raux, fille du propriétaire de la galerie.