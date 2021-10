Marcel Meys nouveau doyen des Français : combien compte-t-on de centenaires ?

LONGÉVITÉ - Après le décès de Jules Théobald à l’âge de 112 ans, Marcel Meys, de trois mois son cadet, devient le nouveau doyen des Français. Mais au fait, combien y a-t-il de centenaires en France ?

Jules Théobald, ancien docker et marin-pêcheur martiniquais de 112 ans, est décédé mardi chez lui à Fort-de-France. Il était jusqu'alors l'homme le plus âgé de France. Avec cette disparition, Marcel Meys, 112 ans également, devient officiellement le doyen des Français. Cet ancien taxi-ambulancier et garagiste a connu deux guerres mondiales, la troublante période de l’Occupation et le décès en 1998 de sa femme, avec qui il était marié depuis 1930. Habitant au sud de Lyon, à Saint-Romain-en-Gal, le supercentenaire débordait d'énergie lorsque les équipes de TF1 l'avaient rencontré il y a deux ans (images en tête de cet article et vidéo ci-dessous).

Âgée de 117 ans, Sœur André demeure, de son côté, la doyenne des Françaises. La religieuse, qui a connu trois Républiques et 19 présidents depuis sa naissance, a contracté le Covid-19 au début de l'année mais s'en est très bien remise. Avec ses 117 bougies, elle s'approche un peu plus de la détentrice du record de longévité en France, et dans le monde : Jeanne Calment, décédée en 1997 à l’âge de 122 ans.

75.000 centenaires français en 2040 ?

Le nombre de centenaires tricolores a explosé ces cinquante dernières années. Alors qu'ils n'étaient que 1100 dans les années 1970, ils sont aujourd'hui près de 26.000. Avec le vieillissement de la population, l'Insee estime qu'ils pourraient être plus de 75.000 en 2040. Dans ce domaine, la France est championne en Europe. Logique puisque c'est l'un des pays les plus peuplés du continent, avec, en plus, un très bon système de santé.

Selon une étude publiée le 29 septembre dernier dans The Royal Society Open Science journal, les humains pourraient - dans les années à venir - vivre jusqu'à 130 ans au moins. Les scientifiques ont collecté les données de supercentenaires français et italiens (plus de 110 ans). Ils sont parvenus à la conclusion que l'existence d'une limite inatteignable en dessous de 130 ans était "invraisemblable". En d'autres termes, il n'existerait aucune raison scientifique ou biologique à même d'empêcher un humain de vivre 130 années.

