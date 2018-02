VIDÉO - Mardi gras : d’où vient cette tradition (et pourquoi mange-t-on des crêpes ce jour-là) ?

Mardi gras marque donc l’apothéose de la semaine des sept jours gras avant les 40 jours de jeûne. Une période festive marquée par les carnavals qui ont lieu partout dans le monde, comme à Rio de Janeiro, Dunkerque ou encore Venise. Et justement, le mot "carnaval" vient du mot latin "carnelevare " : carne, " viande", et levare, "enlever ". Il signifie donc littéralement "entrée en carême". Par ailleurs, au Moyen-Âge, les déguisements permettaient de transgresser les interdits de l’ordre social. Les pauvres pouvaient se déguiser en riches et les hommes pouvaient par exemple se déguiser en femmes.





Le jour de Mardi gras, la coutume est aussi de manger des crêpes. Une tradition qui servait à épuiser les réserves d’œufs et de beurre non utilisés durant la période de jeûne.