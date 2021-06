Marineland rouvre enfin ses portes

A Marineland, le spectacle des dauphins fait le plein comme avant. Le public est toujours aussi enthousiaste de rencontrer ces animaux fascinants. Cette ouverture est un immense soulagement pour le directeur du parc. "C'est bien pour un premier jour, on a déjà beaucoup de monde. On est très très content pour ce début", confie-t-il.

Dès l'ouverture des grilles, il y avait déjà du monde, des visiteurs impatients de profiter à nouveau des sorties en famille. "Ça fait plaisir de retrouver une vie normale" ; "On est très content surtout pour ceux qui travaillent ici", lancent-ils. Une reprise d'activité attendue par les 200 employés de Marineland et indispensable car faire fonctionner le plus grand parc marin d'Europe coûte très cher. Jusqu'au 30 juin, la jauge est fixée à 65% de la capacité totale et le port du masque reste obligatoire.