VIDÉO - Marlène Schiappa : "Je n'ai jamais considéré les hommes comme nos ennemis"

REPLAY - La secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara ce mercredi 17 janvier. Sur LCI, Marlène Schiappa a fait le point sur son action et celle du gouvernement, ainsi que sur les récentes polémiques qui agitent la société et les mouvements féministes après le mouvement #BalanceTonPorc.