Marseille : plonger pour ramasser les détritus

Vingt volontaires ont reçu les dernières consignes avant de se jeter à l'eau. Sur la plage des Catalans à Marseille, ces plongeurs et apnéistes se sont fixé un objectif : collecter en mer le plus de déchets possible charriés en début de semaine par les inondations. Sous l'eau, les détritus se cachent partout, dans les rochers, au fond sur le sable où chaque emballage est aussi ramassé à la main. Mais aussi à la surface, du plastique morcelé bien plus difficile à collecter. Très vite, les premiers sortent de l'eau avec des sacs bien remplis.