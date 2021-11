VIDÉO - Martinique : un climat d'extrême tension, des automobilistes rackettés pour pouvoir passer les barrages

Les violences s'intensifient en Martinique, où l'important mouvement de contestation, né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, a dégénéré en crise sociale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, forces de l'ordre et émeutiers se sont fait face dans un climat d'extrême tension. Des tirs à balles réelles ont même visé journalistes, policiers et gendarmes. Résultat : dix membres des forces de l'ordre ont été blessés, cinq par balles et cinq par d'autres projectiles, selon une source policière.

"Dans la nuit, un gradé de la gendarmerie qui intervenait avec ses collègues sur un cambriolage a été violemment heurté par le véhicule des pilleurs. Il est grièvement blessé et est opéré ce jour", a également indiqué le parquet de Fort-de-France.