"Ça commence à être lourd" : le masque en entreprise peut-il être remplacé par un pass sanitaire ?

Ils sont au bureau avec le masque sur le nez depuis le matin. Ces salariés l'avouent, ils n'en peuvent plus. "Avec grand plaisir, je m'en passerais", reconnaît l'une d'elle. "Au vu de la situation actuelle, on peut se dire que ça commence à être lourd", renchérit son collègue, dans le reportage en tête d'article.

Le port du masque est d'autant plus difficile à justifier que cette entreprise, où les équipes de TF1 se sont rendues, se situe dans les Landes, un département où le virus circule peu. "Il y a un paradoxe là-dessus, c'est certain", assure une salariée en soulignant que "les écoliers ne portent plus le masque alors qu'ils sont a priori plus en contact les uns avec les autres" que les employés dans les entreprises.