Masques de catégorie 1 obligatoires à l'école : un coût supplémentaire pour les parents

Inès, en classe de CP et âgée de six ans, supporte moins bien le masque chirurgical. Toutefois, sa mère pense que c'est une question d'habitude. Les élèves de CM2 par contre, sont rassurés que tous portent ces masques plus protecteurs. En effet, les masques de catégorie une filtrent près de 90% des particules, contre 70% pour les masques artisanaux. Ces masques en textiles, de fabrication industrielle, sont bien souvent réutilisables. Ces masques, comme ceux de la catégorie 2, peuvent être commercialisés sans aucune homologation par un organisme tiers, même si une norme NF Masques Barrières par l'AFNOR peut être sollicitée par les fabricants. Ces masques se distinguent des masques chirurgicaux ou des masques FFP2, plus protecteurs encore.