Masques : difficile à supporter avec la chaleur

Sur les quais de Bordeaux, la mode, c’est de porter son masque sous le menton ou au ton du poignet. Et pour ces jeunes touristes, on retrouve aussi le sourire sur les photos. Rue Sainte Catherine, un des endroits où le masque a été obligatoire en premier, la règle semble globalement respectée. “Ça commence à devenir agaçant, mais comme on s’est un peu habitué”, évoque un homme. “Parce que je suis casseur. Le fait de ne pas voir le visage des gens à qui je parle etc, moi, je n’en peux plus”, précise une jeune femme.