Masques FFP2 : où peut-on en trouver et à quel prix ?

REPORTAGE - La généralisation du masque FFP2 est l'un des moyens envisagés par certains pays européens pour intensifier la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Ces masques sont-ils vraiment plus filtrants ? Peut-on en trouver facilement et à quel prix ?

Filtration, respirabilité, résistance aux projections... Dans le laboratoire de certification, où TF1 s'est rendue ce mardi 19 janvier, les masques sont mis à rude épreuve. Alors que certains nouveaux variants du coronavirus plus transmissibles commencent à circuler en Europe, la question de l'efficacité de ces protections se pose. Si les autorités sanitaires françaises ne l'envisagent pas encore, l'Autriche et l'Allemagne viennent d'imposer de leur côté le masque FFP2 dans les transports et les commerces.

Alors quelle différence y a-t-il entre un masque chirurgical et un masque FFP2 ?

Plus protecteur mais plus contraignant à porter

"Une des caractéristiques par rapport au masque chirurgical, c'est qu'il filtre des tailles de particules plus petites. Donc un masque FFP2 bien porté, conforme à la règlementation, est effectivement plus efficace qu'un masque chirurgical", explique Christian Poinsot, président et directeur scientifique du laboratoire Icare. Si le masque chirurgical limite l'exposition aux grosses gouttelettes, il protège en revanche moins bien des aérosols en suspension que le FFP2. Pour le Haut conseil de la santé publique (HCSP), l'usage des masques FFP2, filtrant au moins 94% des aérosols, dans la population générale "n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on ne pourra pas contrôler" qu'ils sont "bien portés" et "adaptés à la morphologie du visage", a commenté sur BFMTV le Pr Lepelletier, l'un des responsables de cette instance consultative chargée d'élaborer de nouvelles recommandations destinées au ministère de la Santé.

Un prix dix fois plus élevé

Le masque FFP2 permet certes de protéger presque intégralement son porteur mais il est moins plébiscité en raison de son prix élevé : autour de 2 euros la pièce, contre moins de 20 centimes pour le masque chirurgical. Un temps difficiles à trouver pour le grand public, les masques FFP2 sont de retour dans le commerce.

Pour mémoire, en France, au plus fort de la crise sanitaire, ces masques plus protecteurs avaient été destinés en priorité au personnel soignant et donc rationnés. L'approvisionnement est aujourd'hui suffisant pour répondre à leurs besoins. Depuis fin octobre, ils sont donc à nouveau en vente libre dans les pharmacies.

TF1