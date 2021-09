Masques : un fabricant français appelle à l’aide

Les stocks débordent. Cette usine de masques près de Guingamp n'arrive pas à les liquider. Les cartons s'accumulent et la trésorerie tourne à vide. “On les a un peu en travers de la gorge des sociétaires qui nous ont bousculé, qui nous ont dit : ‘aller plus vite, il faut y aller, allez-y'. Puis, une fois qu'on est prêt, bah non non enfin de compte, on n'en a pas besoin”.