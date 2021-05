Maternité, leur combat pour donner la vie

Des larmes y coulent, mais ce sont des larmes de joie, de douleurs, de bonheurs ou de stress. Autant d'émotions parfois successives qui font le quotidien de la maternité Jeanne de Flandre à Lille. C'est l'une des plus grandes et des plus réputées de France avec ces seize naissances par jour en moyenne, dont un certain nombre d'accouchements considéré comme difficile pour raison médicale. Prématurité, mal formation du fœtus, santé de la maman, les soixante sages-femmes et les équipes du service de réanimation néonatale se relaient 24h/24h. Immersion dans le quotidien plein d'émotion de la plus grande maternité de l'Hexagone.