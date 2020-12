Mer et montagne : les vacanciers décompressent

Ils attendaient ce moment avec impatience. Une envie de neige telle que cette famille toulousaine s'est jetée dessus avant même de défaire ses valises. "Ça y est, on respire, on peut sortir. On n'est plus confiné, c'est la grande rigolade maintenant", se réjouit le père. Il n'y aura pas de ski cette année, peu importe, ils ont des idées. "On a pris les raquettes, les skis de rando et les luges. On va s'adapter", dit la mère. Et ce n'est pas la foule qui va les déranger. Les réservations ont chuté de plus de 60% par rapport à l'année dernière. La fermeture des remontées mécaniques crée une drôle d'ambiance. Pour la première fois dans l'historie des vacances, cette famille n'a aucune concurrence sur la piste de luge.