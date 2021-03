Mesures renforcées attendues dans la Nièvre : les habitants résignés

A Nevers (Nièvre), les habitants s'attendent à l'annonce d'un confinement ce jeudi soir. "Après, on n'est pas forcément surpris. On savait que les chiffres n'étaient pas très bons pour la Nièvre", lance une riveraine. D'autres estiment que "c'est contraignant et que ce n'est pas facile à vivre pour les enfants parce qu'il y a les vacances qui vont arriver".

Pour certains, de nouvelles restrictions sont nécessaires. "J'en ai ras-le-bol. Il faudrait mieux être confiné pour de bon et qu'on n'en parle plus", s'exclame une passante. Une fermeture des magasins serait un coup dur pour les commerçants. "On subit et on attend de voir l'annonce", s'est résignée une gérante de magasin.