Mesures sanitaires dans les Pyrénées-Orientales : bars et restaurants ferment à 23 heures

Dès ce dimanche soir et jusqu’au 2 août, date possible de l’arrivée du pass sanitaire, les bars et les restaurants des Pyrénées-Orientales doivent fermer entre 23 heures et 6 heures du matin. Dans ces paillotes, c’est une partie du chiffre d’affaires qui s’envole. “C’est forcément une inquiétude pour nous. Ici, on fait beaucoup de concerts donc, on a une grosse activité le soir. On fait entre 25 et 30% de notre chiffre de la journée sur cette plage horaire 23 heures - 2 heures”, explique Enzo Saujet, plagiste à Playa Sidja à Barcarès.