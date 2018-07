VIDÉO - Chaleur et bébé : les dangereuses habitudes des parents

Que vous soyez au bord de l’eau, à la montagne ou dans un parc, les règles sont les mêmes pour protéger votre enfant et ce, même si le temps est nuageux. Utilisez une crème solaire avec un indice maximal, à appliquer régulièrement et après chaque baignade. Chapeau et lunette sont bien sûr de rigueur et les jeunes enfants doivent par ailleurs rester le plus à l'ombre possible. Enfin, donnez-leur à boire régulièrement.