VIDÉO - Morlaix inondé après un énorme orage, une personne âgée recherchée

Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont en effet impressionnantes. Dans le centre-ville, très encaissé, les bouches d'égouts débordent, les quelques passants peinent à marcher à cause du courant. Non loin, la Nationale 12 a été fermée à la circulation entre Saint-Martin-des-Champs et Sainte-Sève. Selon Stéven Tual, prévisionniste à Météo-France, il est tombé "21 mm de précipitations, soit un demi-mois de pluie, en 30 minutes", rapporte Le Télégramme.