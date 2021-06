VIDÉO - Plusieurs blessés, des coupures de courant et des inondations dans le Sud-Ouest après de violents orages

Après plusieurs jours de grosses chaleurs, 30 départements se trouvaient jeudi en vigilance orange aux orages. Et ils n'ont pas épargné le sud-ouest, région la plus touchée. Les intempéries y ont provoqué d'importants dégâts et blessé trois personnes. 37.000 foyers étaient également été privés d'électricité à 19h en Occitanie, selon Le Parisien, tandis qu'ils étaient encore 25.000 à 22h, selon Enedis contacté par LCI. Ce vendredi à 8h, 15.000 foyers sont toujours privés d'électricité en Occitanie, principalement dans les départements du Tarn et de la Haute-Garonne.

"Une puissante ligne orageuse a franchi les Pyrénées en progression rapide vers le nord. Elle s'accompagne de pluies marquées, d'un foudroiement intense, parfois e grêle. Violentes rafales par endroit (102 km/h mesurés à Cos en Ariège près de Foix)", prévenait jeudi soir sur Twitter Météo France, images satellites à l'appui.

Par exemple, à Castres, dans le Tarn, il est tombé 87 millimètres de pluie, soit l’équivalent de deux à trois mois de pluie, en seulement 3 heures.