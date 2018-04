VIDÉO - Météo : records de chaleurs attendus ce samedi, du jamais vu depuis 1949

A Paris, pas de record historique, mais la température maximale a également encore grimpé de quelques dixièmes de degré. Avec 29,1°C, l'après-midi du 20 avril remplace immédiatement celle de la veille (28,7°C) comme après-midi d'avril la plus chaude depuis 1949 (30,2°C), année où la France avait vécu une période de chaleur plus longue et plus forte. Dans la nuit de vendredi à samedi, il faisait 16,1°C dans la capitale, c'est 0,1°C de moins que le record absolu.