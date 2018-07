VIDÉO - Soleil et chaleur au rendez-vous : votre météo de la semaine, jour par jour

Idéal pour les vacanciers et appréciable pour ceux qui doivent prendre le chemin du bureau. Le soleil et la chaleur dominent cette semaine du 23 juillet. "Un anticyclone s'installe petit à petit sur l'Europe de l'Ouest et repousse les perturbations mais pas totalement les nuages", explique Louis Bodin sur LCI. Voici les prévisions jour après jour :





• Lundi : le soleil dominera très largement

Au réveil, il faudra s'attendre à quelques passages nuageux, notamment près de la Manche, sur les bords de l'Atlantique ou encore dans le Centre. En cours d'après-midi, on retrouvera beaucoup de soleil. Cela n'empêchera pas quelques développements nuageux sans conséquence sauf sur les Alpes du Sud ou la Corse où il y aura un petit risque d'averses en fin d'après midi. Un peu de mistral pourrait souffler en fin de journée dans la Vallée du Rhône.





Côté températures, au réveil, une certaine fraîcheur dont il faudra profiter car dans l'après-midi les températures vont continuer de grimper. On atteindra fréquemment les 30 degrés dans la moitié Nord (27 degrés à Cherbourg, 31 degrés à Paris , 30 degrés à Lille) et même 34 degrés à Nîmes ou encore Marseille.