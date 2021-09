VIDÉO - Inondations dans le Gard : des automobilistes coincés sur l’A9 "avec de l'eau jusqu'aux épaules"

La plupart des automobilistes ont, eux aussi, fui leur voiture par la fenêtre. En route pour l’Espagne, un couple s’est retrouvé à califourchon sur le parapet central. "On s’accrochait, on était assis sur le parapet et l’eau se déversait. On en avait jusqu’aux épaules", témoigne la femme. "On voyait ce torrent arriver et on s’est dit que c’était la fin du monde", ajoute son mari.

En quelques minutes, le ruissellement est devenu torrent. L’eau est montée dans les voitures jusqu’aux genoux des automobilistes, pris au piège. "D’un seul coup, l’eau s’est mise à envahir la voiture. J’ai vraiment eu très très peur parce que je me suis vue enfermée dans la voiture, à ne pas pouvoir sortir", explique une femme encore sous le choc.