VIDÉO - Météo : jusqu'à 30°C ce vendredi... et ça va continuer ce week-end

Comme jeudi, les températures seront assez peu contrastées entre ce vendredi matin et cet après-midi. En ce qui concerne la matinée, il fait déjà doux à Reims (22°) ou à Strasbourg (20°) et c’est à Biarritz qu’il fera le plus chaud (21°). L’après-midi sera digne d'un mois de juin ou de juillet . Paradoxalement, c’est sur la Côte d’Azur et en Corse qu’il fera le moins chaud (19°) alors qu’on atteindra 27° à Bordeaux ainsi qu’à Toulouse. Et 29° à Paris.