VIDÉO - Mais de quoi parle-t-on vraiment avec les collègues devant la machine à café ?

Les examens de fin d’année et les études supérieures des enfants ont, quant à eux, accaparé respectivement 39% et 31% des conversations. Un pourcentage néanmoins un peu en-deçà des sorties culturelles (49%), de l’actualité politique (47%) et de la situation économique de l’entreprise (47%).





Et parce qu’il est parfois plus facile de faire avancer un dossier, l'air de rien, au détour d’un échange devant la machine à café que dans une salle de réunion avec un auditoire qui peut sembler plus rigide, 26% des salariés (et 41% des cadres) disent envisager ce moment plus informel pour transmettre leurs dossiers et briefer leurs collègues.