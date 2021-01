MetooInceste : la parole des victimes se libère après l'affaire Duhamel

Selon une projection récente, on estime que deux à trois élèves auraient subi un inceste et aucun milieu social n'est épargné. "Il faut aussi changer complètement de regard sur qui commet ces violences. Ce n'est pas un inconnu, c'est des proches, c'est des personnes qui peuvent être bien sous tout rapport. Et on peut ne pas du tout les soupçonner. Il faut vraiment que les enfants ne restent pas seuls avec ce qui leur est arrivé. Et plus la société en parle, plus les enfants vont pouvoir parler", souligne Dr Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'Association "Mémoire traumatique et victimologie".