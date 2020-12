Micro-dons : l'arrondi en caisse aide 1 300 associations

Cette année, 8 000 magasins participent à l'opération micro-don. Pratique, ce système permet de toucher de nouveaux bienfaiteurs. Par rapport aux dons classiques, il attire de plus en plus les Français car verser quelques centimes est presque invisible pour le porte-monnaie.

En ce moment, l'arrondi en caisse est très efficace. D'abord, c'est plus simple pour la tenue des comptes des clients. Ensuite, tout le monde peut donner sans avoir des démarches à faire et sans être relancé. Chaque enseigne choisit sa cause et les sommes récoltées serviront à venir en aide à 1 300 associations dans le pays.