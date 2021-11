Migrants à Calais : l'inquiétude des habitants

À Calais, il suffit de lire la presse ce jeudi matin. En cause, la situation des migrants fait l'actualité dans la région. L’État a annoncé mercredi ouvrir à nouveau un hangar pour accueillir 300 migrants chaque nuit pour être mis à l'abri. La décision divise les habitants. "Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on crée les hangars, les migrants affluent encore plus. On va se retrouver avec 5 000 ou 6 000 comme on a déjà connu", confie un buraliste.