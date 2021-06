Mis "à poil" par la PAC : pourquoi les agriculteurs bio manifestent ce mercredi

Dans le cadre des négociations sur la Pac, le ministère de l’Agriculture a récemment présenté les premiers arbitrages de la France. Des arbitrages qui ont tellement déplu aux organisations écologistes et paysannes que nombre d’entre elles ont quitté le Conseil supérieur d’orientation le 21 mai dernier. Le ministre a annoncé que seules les conversions vers le bio seraient subventionnées, pour 340 millions d’euros par an, avec l’objectif d’atteindre 18% de surface biologique en 2027.

L’une des principales nouveautés de la Pac est un "écorégime" qui subordonne le versement de plus ou moins un quart des aides directes, soit 1,6 milliard d’euro par an, à des pratiques vertueuses pour l’environnement. Le ministre défend un système "inclusif" qui laisse peu d’agriculteurs sur le bord de la route : cela subventionnera ceux qui maintiennent des prairies permanentes, plantent des haies, préservent des zones humides, et d’un autre côté l’agriculture bio et les HVE (Haute Valeur Environnementale).

Or l’obtention de la HVE est conditionnée à des obligations beaucoup moins contraignantes que l’agriculture biologique. Les agriculteurs bio ne comprennent donc pas que les autres soient rémunérés de la même manière.