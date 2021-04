Mise au point du Dr Kierzek à propos de la déclaration du PDG de Pfizer sur la nécessité de recevoir une troisième dose de vaccination

Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, a expliqué que " l’hypothèse jugée vraisemblable d’ici six mois à un an, et chaque année, c’est ce qu’a dit le PDG de Pfizer dans un double objectif. Le premier objectif est de prolonger la durée de vaccination. On se rappelle que la vaccination est très efficace. Le Pfizer et le Moderna sont des vaccins à ARN Messager. Et les études cliniques montrent un taux de protection de plus de 95%. Donc, on a vraiment des vaccins efficaces. Mais la question c’est la durée. Sur combien de temps sommes-nous protégés avec les anticorps, mais pas seulement ? Quelle est la durée de l’immunité ? Cette hypothèse est vraisemblable parce que la durée de l’immunité peut être de quelques mois, de plusieurs mois. On n’a pas encore le recul nécessaire et le PDG de Pfizer dit qu’il faudrait peut-être rebooster, re-stimuler le système immunitaire".