MLF, Renault 5, Casimir... La France de Giscard, c'était ça

Le 27 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing remonte les Champs Élysées à pied. Le style du nouveau président de la République dénote et paraît alors furieusement moderne. En replongeant dans cette époque à l'heure de sa disparition, on mesure la distance parcourue.

Ces années-là, la Renault 5 est en vogue, Dalida inonde les ondes avec son tube Gigi l'Amoroso et les ados ont définitivement abandonné les yéyés pour le disco ou les prémices du punk. Les gamins délaissent aussi leurs cardigans défraichis pour arborer des blousons en cuir avec des pantalons pattes d'éléphant. Les styles deviennent unisexes : les femmes portent des coupes garçonnes et des pantalons, tandis que les hommes optent pour les cheveux longs. Dans le sillage de mai 68, la jeunesse s'immisce sur la scène politique et les femmes sortent de leur cuisine. Fraîchement élu, le président, Valéry Giscard d'Estaing prend le train de la modernité en marche. Et même l'avion, avec l'ouverture de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en mars 1974.