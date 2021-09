Mobilisation des chasseurs : plus de 40 000 personnes dans toute la France

C'est la décision du Conseil d'État d'interdire certaines chasses traditionnelles d'oiseaux qui a mis le feu aux poudres. Mais cela fait des années que les chasseurs se sentent stigmatisés et ils l'ont dit haut et fort samedi dans les rues. À Mont-de-Marsan, Amiens, Forcalquier, Caen et Redon, plusieurs dizaines de milliers de personnes, vêtues de leurs traditionnels gilets de battues orange,ont défendu une culture et presque un mode de vie.