Mode du CBD : enquête sur ce cannabinoïde dont on vante les vertus relaxantes

La consommation de cannabidiol (CBD) explose dans l'Hexagone. Depuis quelques mois, de plus en plus de boutiques fleurissent sur le territoire pour mettre en vente des produits à base de cette molécule de la famille des cannabinoïdes, à laquelle on attribue des vertus relaxantes. Extraite de la fleur de chanvre, tout comme son cousin éloigné, le CBD n’a en revanche pas d’effet euphorisant. Et pour cause, il contient moins de 0,2% de tétrahydrocannabinol (THC), la fameuse substance psychotrope qui séduit les adeptes du cannabis à usage récréatif. C’est la raison pour laquelle le CDB n’est pas considéré comme une drogue. Enfin, plus exactement, ne l'est plus...

Le 19 novembre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé illégale l'interdiction du CBD décrétée en France, au nom de la libre circulation des marchandises. Pour justifier sa décision, l'institution a fait valoir que ce produit n'avait pas d'effet psychotrope ni nocif sur la santé, et qu'il ne pouvait donc être considéré comme un stupéfiant ou un médicament. Depuis, les boutiques poussent comme des champignons et notamment dans les grandes villes. On compte aujourd’hui près de 400 points de vente dans l’Hexagone, d’après les chiffres du Syndicat professionnel du chanvre (SPC). C’est presque quatre fois plus qu'à l'été 2018 et la vague de fermetures ordonnée par les autorités françaises.